У міськраду Львова пускатимуть тільки COVID-безпечних

Відзначається, що з 15 листопада вводиться спеціальний режим допуску в адміністративні будівлі міської ради. Пускати в них будуть тільки при наявності наступних документів:

сертифіката про вакцинацію;

негативного тесту на коронавірус;

довідки про одужання від інфекції.

У пресслужбі пояснили, що з 8 по 14 листопада керівники підрозділів міськради мають визначити відповідальних, які контролюватимуть вхід людей до будівель та перевірятимуть у них COVID-документи.

При цьому обмеження набувають чинності з 8 листопада, а тиждень дається на підготовку спецрежиму допуску до будівлі міськради.

"Повноцінний режим набуває чинності з 15 листопада", - сказав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.