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В горсовет Львова будут пускать только COVID-безопасных

Автор: Дмитрий Кузнецов

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Львова приняла решение о введении специального режима допуска в административные здания. Попасть в них с 15 ноября, смогут только COVID-безопасные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского совета Львова.

Отмечается, что с 15 ноября вводится специальный режим допуска в административные здания городского совета. Пускать в них будут только при наличии следующих документов:

  • сертификата о вакцинации;
  • отрицательного теста на коронавирус;
  • справки о выздоровлении от инфекции.

В пресс-службе пояснили, что с 8 по 14 ноября руководители подразделений горсовета должны определить ответственных, которые будут контролировать вход людей в здания и проверять у них COVID-документы.

При этом ограничения вступают в действие с 8 ноября, а неделя дается на подготовку режима допуска в здание горсовета.

"Полноценный режим вступает в действие с 15 ноября", - сказал первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

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