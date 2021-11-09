Глава Pfizer: вакцинуватися від COVID, швидше за все, доведеться щороку

"Я думаю, що ревакцинація, третя доза, дає дуже, дуже високий рівень захисту, вище, ніж спочатку досягнутий, який становив 95% з двома дозами", - зазначив він.

Бурл додав, що на сьогоднішній день залишається питання - Як довго буде зберігатися цей рівень захисту від коронавірусу. За його словами, спостереження показують, що через півроку після вакцинації імунітет до коронавірусу знижується.

"Нам потрібно постежити протягом шести, семи, восьми, дев'яти місяців після бустерного щеплення", - уточнив глава Pfizer.

На його думку, захист від коронавірусу після бустерної дози зберігається близько року. Однак, зазначив він, в цьому питанні поки немає визначеності і нові дані досліджень можуть змінити ці оцінки.

"Нам потрібно почекати і постежити. Але ймовірний сценарій-це щорічна ревакцинація", - підкреслив Бурл.