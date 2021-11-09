UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Глава Pfizer: вакцинироваться от COVID, скорее всего, придется каждый год

Автор: Дмитрий Кузнецов

Гендиректор американской компании Pfizer Альберт Бурл считает, что вакцинироваться от коронавируса нужно будет ежегодно. При этом он отметил высокую эффективность бустерной дозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Pfizer во время выступления в Atlantic Council.

"Я думаю, что ревакцинация, третья доза, дает очень, очень высокий уровень защиты, выше, чем первоначально достигнутый, который составлял 95% с двумя дозами", - отметил он.

Бурл добавил, что на сегодняшний день остается вопрос - как долго будет сохраняться этот уровень защиты от коронавируса. По его словам, наблюдения показывают, что через полгода после вакцинации иммунитет к коронавирусу снижается.

"Нам нужно последить в течение шести, семи, восьми, девяти месяцев после бустерной прививки", - уточнил глава Pfizer.

По его мнению, защита от коронавируса после бустерной дозы сохраняется около года. Однако, отметил он, в этом вопросе пока нет определенности и новые данные исследований могут изменить эти оценки.

"Нам нужно подождать и последить. Но вероятный сценарий - это ежегодная ревакцинация", - подчеркнул Бурл.

Напомним, ранее компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили о планах добиваться разрешения на бустерную дозу своей вакциной от коронавируса всех желающих от 18 лет и старше.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусВакцинация