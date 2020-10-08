RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Житомирській області троє військових знайдені мертвими

Автор: Анастасия Рокитна

В селі Новоівницьке Житомирської області знайшли мертвими трьох військовослужбовців-контрактників. Їх знайшли на знімній квартирі.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Їхні тіла знайшли співмешканці. Під час поверхневого огляду тілесних ушкоджень у них не виявили.

Померли 23-річний уродженці Сумської та Дніпропетровської областей, а також 21-річний уродженець міста Чернівці. Чоловіки проживали в орендованому приміщенні, де їх і виявили.

Популярні новини

Зараз на місці працюють слідчо-оперативні групи ГУНП області та Андрушівського відділення поліції.

Нагадаємо, у Запоріжжі невідомий жорстоко побив бійця "Азова", з травмами голови військового доставили в лікарню.

Нападника затримали, проте 25 липня суд звільнив його з-під варти під заставу у розмірі 40 тисяч гривень.

Через кілька днів потерпілий помер у лікарні від отриманих травм.

Зазначимо, у місті Дубно Рівненської області військовий вбив свого товариша по службі на ґрунті неприязних відносин.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України військові