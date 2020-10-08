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В Житомирской области трое военных найдены мертвыми

Автор: Анастасия Рокитна

В селе Новоивницкое Житомирской области нашли мертвыми трех военнослужащих-контрактников. Их нашли на съемной квартире.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Их тела нашли сожители. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений у них не выявили.

Скончались 23-летний уроженцы Сумской и Днепропетровской областей, а также 21-летний уроженец города Черновцы. Мужчины проживали в арендованном помещении, где их и обнаружили.

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Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы ГУНП области и Андрушовского отделения полиции.

Напомним, в Запорожье неизвестный жестоко избил бойца "Азова", с травмами головы военного доставили в больницу.

Нападавшего задержали, однако 25 июля суд отпустил его из-под стражи под залог в размере 40 тысяч гривен.

Через несколько дней потерпевший умер в больнице от полученных травм.

Отметим, в городе Дубно Ровенской области военный убил своего сослуживца на почве неприязненных отношений.

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