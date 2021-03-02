На Запорізькій АЕС застрелена військовослужбовець. Поліція припускає суїцид

На Запорізькій атомній електростанції застрелилася військовослужбовець, яка була охоронцем на станції. Поліція розслідує обставини.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли в управлінні Національної поліції в Запорізькій області.

За даними правоохоронців, інцидент стався близько 13:00. На посту жінка 1987 року народження, що служила за контрактом, в той момент була одна. Було виявлено тіло з вогнепальним пораненням в голову.

На місці події працює оперативна група поліції. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Попередня кваліфікація інциденту - суїцид.

Поліція спілкується з сім'єю і близькими жінки, щоб встановити можливі причини можливого самогубства.