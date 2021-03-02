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На Запорожской АЭС застрелена военнослужащая. Полиция предполагает суицид

Новина українською → Энергодар, Вторник 02 марта 2021 16:42
На Запорожской АЭС застрелена военнослужащая. Полиция предполагает суицид Фото: пистолет в руках (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

На Запорожской атомной электростанции застрелилась военнослужащая, которая была охранником на станции. Полиция расследует обстоятельства.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в управлении Национальной полиции в Запорожской области.

По данным правоохранителей, инцидент случился около 13:00. На посту женщина 1987 года рождения, служившая по контракту, в тот момент была одна. Было обнаружено тело с огнестрельным ранением в голову.

На месте происшествия работает оперативная группа полиции. Открыто уголовное производство по ч.1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Предварительная квалификация инцидента - суицид.

Полиция общается с семьей и близкими женщины, чтобы установить возможные причины предполагаемого самоубийства.

Напомним, в среду на Запорожской ТЭС произошла авария с отключением энергоблоков. Из-за этого вечером 3 февраля в Энергодаре и ряде населенных пунктов пропало электричество, а также возникли перебои в подаче воды. Ситуацию исправили к середине следующего дня.

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