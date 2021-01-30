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Шістьох українських моряків звільнили з полону піратів в Нігерії

Новость на русском → Нігерія, Субота 30 січня 2021 19:07
Шістьох українських моряків звільнили з полону піратів в Нігерії Фото: захоплення судна піратами (guardian.ng)
Автор: Роман Тверденко

Звільнені шестеро українських моряків, які опинилися в полоні біля берегів Нігерії. Їх захопили пірати.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Instagram.

Шестеро членів екіпажу судна Stevia ще знаходяться в Нігерії, але незабаром повинні відправитися до України.

"Сьогодні були звільнені 6 українських моряків - членів екіпажу судна Stevia, яких півтора місяці утримували в піратському полоні в Нігерії. Наші громадяни в безпеці, чекаємо їх якнайшвидшого повернення на батьківщину", - написав президент.

Про захоплення судна з українцями у складі екіпажу стало відомо 19 грудня. Тоді у МЗС розповіли, що судно, захоплене в Гвінейській затоці, належить албанської компанії.

Нагадаємо, у липні повідомлялося про напад піратів на танкер Curacao Trader поблизу берегів Нігерії. На судні виявилися шестеро українців.

Крім цього, у квітні біля берегів Беніну було здійснено піратський напад на судно "Tommi Ritscher", серед членів екіпажу був один українець.

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