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Шестерых украинских моряков освободили из плена пиратов в Нигерии

Новина українською → Нигерия, Суббота 30 января 2021 19:07
Шестерых украинских моряков освободили из плена пиратов в Нигерии Фото: захват судна пиратами (guardian.ng)
Автор: Роман Тверденко

Освобождены шестеро украинских моряков, которые оказались в плену у берегов Нигерии. Их захватили пираты.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Instagram.

Шестеро членов экипажа судна Stevia еще находятся в Нигерии, но вскоре должны отправиться в Украину.

"Сегодня были освобождены 6 украинских моряков - членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии. Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшее возвращение на родину", - написал президент.

О захвате судна с украинцами в составе экипажа стало известно 19 декабря. Тогда в МИД рассказали, что судно, захваченное в Гвинейском заливе, принадлежит албанской компании.

Напомним, в июле сообщалось о нападении пиратов на танкер Curacao Trader вблизи берегов Нигерии. На судне оказались шестеро украинцев.

Кроме этого, в апреле у берегов Бенина было осуществлено пиратское нападение на судно "Tommi Ritscher", среди членов экипажа был один украинец.

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