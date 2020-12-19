Шість українців опинилися у полоні у піратів, які захопили судно біля Нігерії
Фото: захоплення судна піратами (guardian.ng)
Пірати захопили судно Stevia біля берегів Нігерії. З восьми членів екіпажу шестеро - українці.
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ України.
У МЗС розповіли, що судно, захоплене в Гвінейській затоці, належить албанській компанії і зараз посольства України в Нігерії та Албанії активно займаються питанням звільнення українців.
Також ситуація перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України.
Нагадаємо, у липні повідомлялося про напад піратів на танкер Curacao Trader поблизу берегів Нігерії. На судні виявилися шестеро українців.
Крім цього, у квітні біля берегів Беніну було здійснено піратський напад на судно "Tommi Ritscher", серед членів екіпажу був один українець.