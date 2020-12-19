ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Шість українців опинилися у полоні у піратів, які захопили судно біля Нігерії

Новость на русском → Нігерія, Субота 19 грудня 2020 19:51
Шість українців опинилися у полоні у піратів, які захопили судно біля Нігерії Фото: захоплення судна піратами (guardian.ng)
Автор: Роман Тверденко

Пірати захопили судно Stevia біля берегів Нігерії. З восьми членів екіпажу шестеро - українці.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ України.

У МЗС розповіли, що судно, захоплене в Гвінейській затоці, належить албанській компанії і зараз посольства України в Нігерії та Албанії активно займаються питанням звільнення українців.

Також ситуація перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України.

Нагадаємо, у липні повідомлялося про напад піратів на танкер Curacao Trader поблизу берегів Нігерії. На судні виявилися шестеро українців.

Крім цього, у квітні біля берегів Беніну було здійснено піратський напад на судно "Tommi Ritscher", серед членів екіпажу був один українець.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події пираты
NEWS
В Ізраїлі всі країни світу ввели в "червону зону"
Роман Тверденкоредактор стрічки новин В Ізраїлі всі країни світу ввели в "червону зону"
DAILY
Конфлікт у Придністров'ї: як Україна може допомогти Молдові у протистоянні з РФ
Мілан Лєліч, Маріанна Присяжнюк Конфлікт у Придністров'ї: як Україна може допомогти Молдові у протистоянні з РФ