Шість українців опинилися у полоні у піратів, які захопили судно біля Нігерії

Пірати захопили судно Stevia біля берегів Нігерії. З восьми членів екіпажу шестеро - українці.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ України.

У МЗС розповіли, що судно, захоплене в Гвінейській затоці, належить албанській компанії і зараз посольства України в Нігерії та Албанії активно займаються питанням звільнення українців.

Також ситуація перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України.

Нагадаємо, у липні повідомлялося про напад піратів на танкер Curacao Trader поблизу берегів Нігерії. На судні виявилися шестеро українців.

Крім цього, у квітні біля берегів Беніну було здійснено піратський напад на судно "Tommi Ritscher", серед членів екіпажу був один українець.