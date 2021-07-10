Затримуються уже 14 потягів: УЗ працює над відновленням руху

У суботу, 10 липня, 14 пасажирських поїздів затримуються. Це пов'язано зі сходженням з рейок господарського поїзда на дільниці "Васильків - Боярка".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
Вказано, що станом на 11:30 затримуються такі рейси:
"Роботи над відновленням повноцінного руху продовжуються, Укрзалізниця перепрошує за вимушену затримку", - сказано у повідомленні.
УЗ власними силами забезпечує підвезення пасажирів до аеропортів Києва та призначає позаграфікові зупинки по Києву-Волинському, також виведено в рейс додатковий аероекспрес.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що затримуються десять потягів.