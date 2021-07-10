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Затримуються уже 14 потягів: УЗ працює над відновленням руху

Автор: Юлія Струк

У суботу, 10 липня, 14 пасажирських поїздів затримуються. Це пов'язано зі сходженням з рейок господарського поїзда на дільниці "Васильків - Боярка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Вказано, що станом на 11:30 затримуються такі рейси:

  • №142 Львів - Бахмут (затримка склала 4 години 20 хвилин);
  • №81 Ужгород - Київ (4 години);
  • №50 Трускавець - Київ (3 години 30 хвилин);
  • №118 Чернівці - Чернігів (3 години 30 хвилин);
  • №870 Шепетівка - Київ (2 години 50 хвилин);
  • №770 Кам’янець - Подільський-Київ (2 години 40 хвилин);
  • №281 Генічеськ - Хмельницький (2 години 30 хвилин);
  • №30 Ужгород - Київ (1 годину 40 хвилин);
  • №748 Тернопіль - Київ (1 годину 40 хвилин);
  • №761 Київ - Одеса (1 годину 30 хвилин);
  • №715 Київ - Львів (1 годину 30 хвилин);
  • №14 Солотвино - Київ (1 годину 30 хвилин);
  • №868 Гречани - Київ (1 годину 20 хвилин);
  • №146 Ізмаїл - Київ (1 годину 10 хвилин).

"Роботи над відновленням повноцінного руху продовжуються, Укрзалізниця перепрошує за вимушену затримку", - сказано у повідомленні.

УЗ власними силами забезпечує підвезення пасажирів до аеропортів Києва та призначає позаграфікові зупинки по Києву-Волинському, також виведено в рейс додатковий аероекспрес.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що затримуються десять потягів.

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