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Задерживаются уже 14 поездов: УЗ работает над восстановлением движения

Автор: Юлия Струк

В субботу, 10 июля, 14 пассажирских поездов задерживаются. Это связано со схождением с рельсов хозяйственного поезда на участке "Васильков - Боярка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Указано, что по состоянию на 11:30 задерживаются такие рейсы:

  • №142 Львов - Бахмут (задержка составила 4 часа 20 минут);
  • №81 Ужгород - Киев (4 часа)
  • №50 Трускавец - Киев (3 часа 30 минут);
  • №118 Черновцы - Чернигов (3 часа 30 минут);
  • №870 Шепетовка - Киев (2 часа 50 минут);
  • №770 Каменец - Подольский-Киев (2 часа 40 минут);
  • №281 Геническ - Хмельницкий (2 часа 30 минут);
  • №30 Ужгород - Киев (1 час 40 минут);
  • №748 Тернополь - Киев (1 час 40 минут);
  • №761 Киев - Одесса (1 час 30 минут);
  • №715 Киев - Львов (1 час 30 минут);
  • №14 Солотвино - Киев (1 час 30 минут);
  • №868 Гречаны - Киев (1 час 20 минут);
  • №146 Измаил - Киев (1 час 10 минут).

"Работы над восстановлением полноценного движения продолжаются, Укрзализныця извиняется за вынужденную задержку", - говорится в сообщении.

УЗ собственными силами обеспечивает подвоз пассажиров в аэропорты Киева и назначает остановки вне графика по Киеву-Волынскому, также выведен в рейс дополнительный Аэроэкспресс.

Напомним, ранее стало известно, что задерживаются десять поездов.

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Укрзализныцяпоезд