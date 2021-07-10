Задерживаются уже 14 поездов: УЗ работает над восстановлением движения

В субботу, 10 июля, 14 пассажирских поездов задерживаются. Это связано со схождением с рельсов хозяйственного поезда на участке "Васильков - Боярка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Указано, что по состоянию на 11:30 задерживаются такие рейсы:
"Работы над восстановлением полноценного движения продолжаются, Укрзализныця извиняется за вынужденную задержку", - говорится в сообщении.
УЗ собственными силами обеспечивает подвоз пассажиров в аэропорты Киева и назначает остановки вне графика по Киеву-Волынскому, также выведен в рейс дополнительный Аэроэкспресс.
Напомним, ранее стало известно, что задерживаются десять поездов.