Затримання в центрі Києва: з'явилися подробиці

У центрі Києва оперативники Національної поліції і поліції Києва спільно з бійцями КОРДу затримали групу зловмисників. Вони підшукували жертв біля обмінників, після чого нападали на потерпілих і відбирали гроші.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Під час затримання зловмисники намагались втекти, протаранили чотири автомобілі і неодноразово створювали аварійну ситуацію. В результаті бійці КОРДу застосували табельну вогнепальну зброю.
В результаті пострілів ніхто не постраждав.
Злочинці були затримані.
Зловмисниками виявилися іноземці, раніше судимі за майнові злочини.
Їх затримання сталося після того, як вони у вівторок, 13 жовтня, на вулиці Лесі Українки відібрали сумку з грошима.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Крім того, встановлюється причетність іноземців до аналогічних злочинів на території України.
Нагадаємо, раніше в Києві на Подолі був затриманий чоловік, який підпалив будинок. Також він розбив цеглою скла в автомобілях.
Крім того, у Києві іноземці влаштували автопробіг зі стріляниною. Одного з них затримали і повідомили про підозру.