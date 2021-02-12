Південь України може перетворитися на пустелю: чому

Наслідки глобального потепління відчуває вже й Україна. Зокрема, степи південного регіону можуть перетворитись на пустелі.

Про це повідомив міністр захисту довкілля України Роман Абрамовський, йдеться у матеріалі "Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ" .

За його словами, через підвищення температури є загроза збільшення кількості стихійних лих: повені в Карпатах, перетворення степів південного регіону на пустелі.

Він зазначив, що за останні 30 років температура в Україні зросла на 1,2 градуса Цельсію.

Зазначимо, в Україні однією з найвідоміших пустель є Олешківські піски.