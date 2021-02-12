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Південь України може перетворитися на пустелю: чому

Автор: Анастасія Рокитна

Наслідки глобального потепління відчуває вже й Україна. Зокрема, степи південного регіону можуть перетворитись на пустелі.

Про це повідомив міністр захисту довкілля України Роман Абрамовський, йдеться у матеріалі "Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ".

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За його словами, через підвищення температури є загроза збільшення кількості стихійних лих: повені в Карпатах, перетворення степів південного регіону на пустелі.

Він зазначив, що за останні 30 років температура в Україні зросла на 1,2 градуса Цельсію.

Зазначимо, в Україні однією з найвідоміших пустель є Олешківські піски.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів України назвали причини зміни клімату в країні.

Зазначимо, директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда говорив, що погода в Україні влітку 2020 буде дуже спекотною.

Синоптик впевнений, що аномально спекотне літо в Україні - не тимчасове явище. З таким положенням речей українцям, за словами Кульбіди, доведеться змиритися.

Крім того, екологи заявили про необхідність зменшення викидів вуглецю в повітря. Рівень світового океану піднімається швидше за найгірші прогнози.

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