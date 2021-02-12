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Юг Украины может превратиться в пустыню: почему

Автор: Анастасия Рокитна

Последствия глобального потепления чувствует уже и Украина. В частности, степи южного региона могут превратиться в пустыни.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды Украины Роман Абрамовский, говорится в материале "Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир".

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По его словам, из-за повышения температуры есть угроза увеличения количества стихийных бедствий: наводнения в Карпатах, преобразования степей южного региона в пустыни.

Он отметил, что за последние 30 лет температура в Украине выросла на 1,2 градуса Цельсия.

Отметим, в Украине одной из известнейших пустынь являются Олешковские пески.

Напомним, в Кабинете министров Украины назвали причины изменения климата в стране.

Отметим, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида говорил, что погода в Украине летом 2020 будет очень жаркой.

Синоптик уверен, что аномально жаркое лето в Украине - не временное явление. С таким положением вещей украинцам, по словам Кульбиды, придется смириться.

Кроме того, экологи заявили о необходимости уменьшения выбросов углерода в воздух. Уровень мирового океана поднимается быстрее худших прогнозов.

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