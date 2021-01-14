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Хабар за повернення арештованого майна: у Києві судитимуть екс-нардепа

Автор: Анастасия Рокитна, Олег Черниш

Офіс генпрокурора направив в суд обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України. Його підозрюють у підбурюванні до надання хабара.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Джерело РБК-Україна в прокуратурі повідомило, що мова йде про екс-нардепа Ігоря Савченка.

За данимим слідства, колишній народний обранець з "антикорупціонером" підбурювали представника однієї з торгівельних компаній до передачі 100 тисяч доларів хабаря керівництву Державної фіскальної служби та Державної митної служби України для повернення арештованого майна.

Ці кошти вони хотіли залишити собі, а не передавати цим держструктурам.

Справу передали в Печерський районний суд Києва.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили перші підозри у справі про "ядерні хабарі". Так, про підозру повідомили колишньому народному депутату 8-го скликання Максиму Микитасю.

В липні Максима Микитася залишили під вартою по справі про заволодіння квартирами Нацгвардії.

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