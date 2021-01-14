UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Взятка за возврат арестованного имущества: в Киеве будут судить экс-нардепа

Автор: Анастасия Рокитна, Олег Черныш

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины. Его подозревают в подстрекательстве к даче взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Источник РБК-Украина в прокуратуре сообщил, что речь идет об экс-нардепе Игоре Савченко.

По данным следствия, бывший народный избранник из "антикоррупционером" подстрекали представителя одной из торговых компаний к передаче 100 тысяч долларов взятки руководству Государственной фискальной службы и Государственной таможенной службы Украины для возврата арестованного имущества.

Эти средства они хотели оставить себе, а не передавать этим госструктурам.

Дело передали в Печерский районный суд Киева.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили первые подозрения в деле о "ядерных взятках". Так, подозрение сообщили бывшему народному депутату 8-го созыва Максиму Микитасю.

В июле Максима Микитася оставили под стражей по делу о завладении квартирами Нацгвардии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины нардепвзятка