Вибух в центрі Мадриду: щонайменше три жертви

В результаті потужного вибуху на вулиці Толедо в Мадриді загинули щонайменше три людини. Ще декілька осіб постраждали.

Про це повідомила іспанська телерадіокомпанія RTVE.

Вибух пошкодив шість поверхів будівлі між житловим будинком та школою в центрі Мадриду. Правоохоронці вже оточили постраждалий район та евакуювали жителів прилеглих будинків.

Водночас іспанські рятувальники у Twitter заявили тільки про двох загиблих від вибуху в Мадриді. Ще шестеро людей, за їх інформацією, постраждали.

Нагадаємо, сьогодні близько 17:00 за київським часом в центрі Мадриду пролунав потужний вибух. Очевидці відразу ж поширили в соцмережах відео з наслідками вибуху. На відеороликах можна було побачити засипану уламками вулицю та пошкоджену будівлю.

Як писало РБК-Україна, вже названо попередню причину вибуху в центрі Мадриду. Також було відомо про евакуацію будинку для літніх, який розташований поблизу місця вибуху.

Додамо, сьогодні вранці вибух стався в одній з церков у Львівській області. В результаті вибуху постраждав літній чоловік.

Ще один вибух сьогодні стався у квартирі багатоповерхівки на столичній Воскресенці. Інцидент стався під час зварювальних робіт.