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Взрыв в центре Мадрида: по меньшей мере три жертвы

Новина українською → Мадрид, Среда 20 января 2021 17:20
Взрыв в центре Мадрида: по меньшей мере три жертвы Фото: взрыв в Мадриде (twitter.com europapress)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате мощного взрыва на улице Толедо в Мадриде погибли по меньшей мере три человека. Еще несколько человек пострадали.

Об этом сообщила испанская телерадиокомпания RTVE.

Взрыв повредил шесть этажей здания между жилым домом и школой в центре Мадрида. Правоохранители уже оцепили пострадавший район и эвакуировали жителей близлежащих домов.

В то же время испанские спасатели в Twitter заявили только о двух погибших от взрыва в Мадриде. Еще шесть человек, по их информации, пострадали.

Напомним, сегодня около 17:00 по киевскому времени в центре Мадрида прогремел мощный взрыв. Очевидцы сразу же распространили в соцсетях видео с последствиями взрыва. На видеороликах можно было увидеть усыпанную обломками улицу и поврежденное здание.

Как писало РБК-Украина, уже названа предыдущая причина взрыва в центре Мадрида. Также было известно об эвакуации дома престарелых, который расположен вблизи места взрыва.

Добавим, сегодня утром взрыв произошел в одной из церквей во Львовской области. В результате взрыва пострадал пожилой мужчина.

Еще один взрыв сегодня произошел в квартире многоэтажки на столичной Воскресенке. Инцидент произошел во время сварочных работ.

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