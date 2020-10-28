Вибух під Харковом: поліція відкрила справу

За фактом вибуху на газорозподільній станції у Харківській області правоохоронці відкрили кримінальну справу. В результаті вибуху загинули дві людини, тіла яких знаходяться під завалами.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в області.

"За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу", - інформують у поліції.

Максимальне покарання за санкцією статті передбачає тюремне ув'язнення на термін від 2 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков уточнив інформацію про вибух під Харковом. За його словами, на цей час пожежа після вибуху ліквідована. Крім того, глава МВС заявив про 8, а не про 9 поранених у результаті події.

Як писало РБК-Україна, раніше в обласній поліції повідомили, що в Харківській області на території газопереробної станції стався вибух, у результаті якого загинули дві людини, а дев'ять отримали поранення.