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"Вибух апарату ШВЛ": у Запоріжжі можливу попередню причину пожежі у лікарні

Автор: Анастасія Рокитна

Причиною пожежі в запорізькій COVID-лікарні міг стати вибух апарату штучної ветиляції легень. В результаті пожежі загинули четверо людей.

Про це заявив головлікар закладу Володимир Шикаренко на засіданні комісії з ТЕБ і НС в Запорізькій облдержадміністрації, передає "Depo.Запоріжжя".

За його словами, могло статись загоряння медичного обладнання. Цю ж версію підтримує й голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

"В приміщенні, де не було пожежної сигналізації, вибухнуло кисневе обладнання, коли його встановлювали. Причину вивчає слідство", - заявив Старух.

Також заступник голови Запорізької обласної ради Владислав Куценко на своїй сторінці у Facebook написав, що попередня причина - витік кисню.

Нагадаємо, в реанімації Запорізької обласної інфекційної лікарні сталася масштабна пожежа, в результаті якої загинули четверо людей. Відкрито справу за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України).

Разом з тим, в Запоріжжі створено комісію, яка повинна розібратися в причинах пожежі в інфекційній лікарні, де загинули люди. На місці події створили пункт дезінфекції.

Після цього в Запоріжжя полетів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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