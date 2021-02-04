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"Взрыв аппарата ИВЛ": в Запорожье назвали возможную причину пожара в больнице

Автор: Анастасия Рокитна

Причиной пожара в запорожской COVID-больнице мог стать взрыв аппарата искусственной ветиляции легких. В результате пожара погибли четверо человек.

Об этом заявил главврач учреждения Владимир Шикаренко на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС в Запорожской облгосадминистрации, передает "Depo.Запорожье".

По его словам, могло произойти возгорание медицинского оборудования. Эту же версию поддерживает и глава Запорожской ОГА Александр Старух.

"В помещении, где не было пожарной сигнализации, взорвалось кислородное оборудование, когда его устанавливали. Причину изучает следствие", - заявил Старух.

Напомним, в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четверо человек. Открыто дело по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Вместе с тем, в Запорожье создана комиссия, которая должна разобраться в причинах пожара в инфекционной больнице, где погибли люди. На месте происшествия создали пункт дезинфекции.

После этого в Запорожье полетел министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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