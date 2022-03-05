За час війни в Україні вбито 6 медиків та пошкоджено обстрілами 16 лікарень

В Україні триває війна з Росією. Серед жертв – також медики. Російські військові обстрілюють пологові будинки, бригади "швидкої" та лікарні. За 10 днів війни загинуло 6 медиків, 16 лікарень пошкоджено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр охорони здоров’я (UHC).
Попри норми міжнародного гуманітарного права російські військові обстрілюють медичні заклади та медиків в Україні.
Станом на 5 березня Український центр охорони здоров’я (UHC) задокументував 23 випадки нападів на лікарні та медиків в Україні. Росія свідомо провокує гуманітарну кризу в Україні. Бомбардування приватних будинків, шкіл, лікарень не має жодного військового обґрунтування.
Усі медичні заклади України продовжують працювати у штатному режимі та надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. Водночас снаряди російських військ влучили у медичні заклади у Донецькій області (місто Вугледар, місто Волноваха, місто Маріуполь, село Часів Яр), Луганській області (місто Лисичанськ), Київській області (село Бузова), Запорізькій області (місто Мелітополь, село Васильківка), Києві, Житомирі, Чернігові, Харкові.
У Харкові — найбільше медичних закладів пошкоджено під час обстрілів російськими військами житлових і центральних районів — Міська лікарня №3, Обласна дитяча лікарня, Центр крові. Внаслідок цього були поранені 6 медиків.
Найбільше поранених медиків — шестеро – зафіксували після потрапляння касетного снаряду, який випустили російські військові у лікарню міста Вугледару на Донеччині. Варто зазначити, що за словами командування ООС: «Удари касетними боєприпасами, які вражають велику площу, за визначенням є невибірковими, а отже, використання їх по населених пунктах — військовий злочин».
Російські окупанти поцілили навіть у пологові будинки (село Бузова, міста Маріуполь, Житомир) — обійшлося без жертв серед медиків і пацієнтів.
Унаслідок обстрілів машин екстреної медичної допомоги та приватних машин лікарів, які їхали надавати допомогу, загинули двоє медиків та троє дістали поранення. Напади відбувалися у Сумській, Київській, Полтавській, Херсонській та Запорізькій областях.
У Тростянці на Сумщині 3 березня окремі групи російських солдатів заблокували роботу бригад швидкої допомоги, у зв’язку з чим вони не змогли обслуговувати виклики. 4 березня на дорозі Суми-Київ машина швидкої допомоги потрапила під обстріл стрілецькою зброєю російської армії.
На Київщині Марина Калабіна, лікарка-анестезіологиня Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії, потрапила під обстріл російських солдатів, коли везла пораненого племінника у лікарню. На Чортківщині рятуючи життя українських воїнів загинув лікар КНП «Гусятинська КЛ» Гусятинської селищної ради Андрій Місяць.
Загалом від початку російсько-української війні в наслідок обстрілів в Україні загинуло четверо медиків.
Нагадаємо, хакери атакували лінію "103" у Вінниці.
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