За время войны в Украине убиты 6 медиков и повреждены обстрелами 16 больниц

Несмотря на нормы международного гуманитарного права российские военные обстреливают медицинские учреждения и медиков в Украине.

По состоянию на 5 марта Украинский центр здравоохранения (UHC) задокументировал 23 случая нападений на больницы и медиков в Украине. Россия сознательно провоцирует гуманитарный кризис на Украине. Бомбардировки частных домов, школ, больниц не имеет никакого военного обоснования.

Русские снаряды повредили медицинские учреждения в семи областях и Киеве

Все медицинские учреждения Украины продолжают работать в штатном режиме и оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается. В то же время снаряды российских войск попали в медицинские учреждения в Донецкой области (город Угледар, город Волноваха, город Мариуполь, часов Яр село), Луганской области (город Лисичанск), Киевской области (село Бузова), Запорожской области (город Мелитополь, село Васильковка), Киеве, Житомире, Чернигове, Харькове.

В Харькове-больше всего медицинских учреждений повреждено во время обстрелов российскими войсками жилых и центральных районов — Городская больница №3, областная детская больница, Центр крови. В результате были ранены 6 медиков.

Больше всего раненых медиков — шестеро – зафиксировали после попадания кассетного снаряда, который выпустили российские военные в больницу города Угледара Донецкой области. Стоит отметить, что по словам командования ООС: «удары кассетными боеприпасами, которые поражают большую площадь, по определению являются неизбирательными, а следовательно, использование их по населенным пунктам — военное преступление».

Российские оккупанты попали даже в родильные дома (село Бузова, города Мариуполь, Житомир) — обошлось без жертв среди медиков и пациентов.

Семь раз россияне обстреляли бригады "скорой" и врачей

В результате обстрелов машин экстренной медицинской помощи и частных машин врачей, которые ехали оказывать помощь, погибли двое медиков и трое получили ранения. Нападения происходили в Сумской, Киевской, Полтавской, Херсонской и Запорожской областях.

В Тростянце на Сумщине 3 марта отдельные группы российских солдат заблокировали работу бригад скорой помощи, в связи с чем они не смогли обслуживать вызовы. 4 марта на дороге Сумы-Киев машина скорой помощи попала под обстрел стрелковым оружием российской армии.

На Киевщине Марина Калабина, врач-анестезиологиня Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии, попала под обстрел российских солдат, когда везла раненого племянника в больницу. На Чортківщині спасая жизни украинских воинов погиб врач КНП «Гусятинская КЛ» Гусятинской поселкового совета Андрей Месяц.

Всего с начала российско-украинской войны в результате обстрелов в Украине погибло четверо медиков.