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Під час протесту в Києві сталась бійка з поліцейськими, рух перекрито

Новость на русском → Київ, Четвер 05 листопада 2020 14:22
Під час протесту в Києві сталась бійка з поліцейськими, рух перекрито Фото: протест в Києві (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Києві на вулиці Грушевського проходить масовий протест власників "євроблях". В ході протесту сталась масова бійка з поліцейськими.

Про це повідомляє "Киев Оперативный".

Зараз правоохоронцями були прийняті невідкладні заходи протидії особам, які другий день поспіль перекривають центр міста. Сьогодні ті вже почали ставити автомобільні шини на дорогу. Підтримуєте правоохонців? Раніше про мітинг: https://kyivoperativ.info/other/mitinguvalniki-na-avtomobilyax-z-evropejskoyu-reyestraciyeyu-postavili-ultimatum-yakshho-zakonoproekti-yaki-%D1%97x-cikavlyat/

Posted by Киев Оперативный on Thursday, November 5, 2020

В то й же час, прес-служба поліції Києва у коментарі РБК-Україна повідомила, що протест проходить мирно, без бійок, а затриманих немає.

Також патрульна поліція Києва повідомила, що у Києві перекрили рух вулицею Грушевського через масовий протест.

Рух перекрито від Кріпосного провулку до Паркової дороги.

Нагадаємо, у вівторок під будівлею Ради влаштували протест власники "евроблях". Вони вимагають включити до порядку денного засідання податкового комітету один із законопроектів про доступне розмитненні №3704-3706.

Зазначимо, Кабмін дозволив поліції штрафувати за нерозмитнені "евробляхи".

Також поліція зможе вживати заходів для виявлення випадків незаконної експлуатації "евроблях", на які накладено обмеження відповідно до Митного кодексу, і незаконної розбирання таких автомобілів.

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