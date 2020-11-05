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Во время протеста в Киеве произошла драка с полицейскими, движение перекрыто

Новина українською → Киев, Четверг 05 ноября 2020 14:22
Во время протеста в Киеве произошла драка с полицейскими, движение перекрыто Фото: протест в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на улице Грушевского проходит массовый протест владельцев "евроблях". В ходе протеста произошла массовая драка с полицейскими.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Зараз правоохоронцями були прийняті невідкладні заходи протидії особам, які другий день поспіль перекривають центр міста. Сьогодні ті вже почали ставити автомобільні шини на дорогу. Підтримуєте правоохонців? Раніше про мітинг: https://kyivoperativ.info/other/mitinguvalniki-na-avtomobilyax-z-evropejskoyu-reyestraciyeyu-postavili-ultimatum-yakshho-zakonoproekti-yaki-%D1%97x-cikavlyat/

Posted by Киев Оперативный on Thursday, November 5, 2020

В то и же время, пресс-служба полиции Киева в комментарии РБК-Украина сообщила, что протест проходит мирно, без драк, а задержанных нет.

Также патрульная полиция Киева сообщила, что в Киеве перекрыли движение по улице Грушевского из-за массового протеста.

Движение перекрыто от Крепостного переулка до Парковой дороги.

Напомним, во вторник под зданием Рады устроили протест владельцы "евроблях". Они требуют включить в повестку дня заседания налогового комитета один из законопроектов о доступном растаможивании №3704-3706.

Отметим, Кабмин разрешил полиции штрафовать за нерастаможенные "евробляхи".

Также полиция сможет принимать меры для выявления случаев незаконной эксплуатации "евроблях", на которые наложены ограничения в соответствии с Таможенным кодексом, и незаконной разборки таких автомобилей.

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