Є можлива дата. Коли РФ може напасти на Україну і при чому тут Олімпіада

20 лютого

Командувач операцією об'єднаних сил Олександр Павлюк заявив в інтерв'ю The Sunday Times, що Росія може напасти на Україну 20 лютого.

У цей день в Китаї, на підтримку якого розраховує Путін, закінчуються зимові Олімпійські ігри. Також тоді завершуються російсько-білоруські навчання на кордоні України.

"Це дата, яка нас турбує", - підтвердив Павлюк.

За його словами, якщо "Росія отримає країну з потенціалом України, то вона не зупиниться". Наступними будуть країни Балтії.

Сі Цзіньпін міг попросити Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади

Агенство Bloomberg писало, що президент Китаю Сі Цзіньпін міг попросити президента РФ Володимира Путіна не нападати на Україну під час Зимових Олімпійських ігор, щоб "не затьмарити подію".

Змагання в Пекіні почнуться 4 лютого, Паралімпіада закінчиться 13 лютого, тому воно повинно тривати з 28 січня по 20 лютого.

Олімпіада "не завадить" Путіну

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що проведення Олімпіади в Пекіні жодним чином не заважатиме Російській Федерації щодо України. Агресор діятиме відповідно до "розрахунків" Путіна.

Як країни підтримують Україну

Німеччина зробила ряд заяв: про неможливість поставок зброї, сумніви з приводу відключення РФ від SWIFT, а також заборонила Естонії направити Україні німецьку зброю. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина повинна припинити заохочувати Путіна до нового нападу на Україну.

Тим часом, в Україну прибула друга партія летального озброєння від США. Також прибула партія міжнародної технічної допомоги від Британії. Було надано легке протитанкове озброєння.

Міноборони Чехія має намір надати Україні артснаряди, Нідерланди готові поставити Україні оборонну зброю.