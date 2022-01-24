Есть возможная дата. Когда РФ может напасть на Украину и при чем здесь Олимпиада

20 февраля

Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк заявил в интервью The Sunday Times, что Россия может напасть на Украину 20 февраля.

В этот день в Китае, на поддержку которого рассчитывает Путин, заканчиваются зимние Олимпийские игры. Также тогда завершаются российско-белорусские учения на границе Украины.

"Это дата, которая нас беспокоит", - подтвердил Павлюк.

По его словам, если "Россия получит страну с потенциалом Украины, то она не остановится". Следующими будут страны Балтии.

Си Цзиньпин мог попросить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады

Агенство Bloomberg писало, что президент Китая Си Цзиньпин мог попросить президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр, чтобы "не затмить событие".

Соревнования в Пекине начнутся 4 февраля, паралимпиада закончится 13 февраля, поэтому оно должно продолжаться с 28 января по 20 февраля.

Олимпиада "не помешает" Путину

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что проведение Олимпиады в Пекине никоим образом не будет мешать Российской Федерации в отношении Украины. Агрессор будет действовать в соответствии с "расчетами" Путина.

Как страны поддерживают Украину

Германия сделала ряд заявлений: о невозможности поставок оружия, сомнения по поводу отключения РФ от SWIFT, а также запретила Эстонии направить Украине немецкое оружие. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия должна прекратить поощрять Путина к новому нападению на Украину.

Тем временем, в Украину прибыла вторая партия летального вооружения от США. Также прибыла партия международной технической помощи от Британии. Было предоставлено легкое противотанковое вооружение.

Минобороны Чехии намерено предоставить Украине артснаряды, Нидерланды готовы поставить Украине оборонительное оружие.