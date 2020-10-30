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Водія у смертельному ДТП на Майдані затримали

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 18:23
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці затримали водія, який скоїв смертельне ДТП у центрі Києва. Тест драгером на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові чоловіка.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.

За його словами, за кермом джипа Land Rover перебував Юрій Н. 1954 року народження.

"У нього відбираються проби крові і сечі для перевірки факту не перебував він під дією наркотичних або лікарських препаратів. Тест драгером не показав наявність алкоголю в крові. Але більш точні результати дасть аналіз крові і сечі", - повідомив він.

Крім того, слідчі столичної поліції пред'являть чоловікові підозра за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу - порушення правил огрядного руху, яке спричинило загибель двох і більше осіб.

При цьому Геращенко додав, що водій після затримання дав свідчення. За словами чоловіка, він втратив свідомість і втратив контроль над керуванням автомобілем.

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