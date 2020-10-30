Смертельное ДТП на Майдане: водитель задержан

Правоохранители задержали водителя, который совершил смертельное ДТП в центре Киева. Тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови мужчины.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

По его словам, за рулем джипа Land Rover находился Юрий Н. 1954 года рождения.

"У него отбираются пробы крови и мочи для проверки факта не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов. Тест драгером не показал наличие алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ крови и мочи", - сообщил он.

Кроме того, следователи столичной полиции предъявят мужчине подозрение по части 3 статьи 286 Криминального кодекса - нарушение правил дородного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек.

При этом Геращенко добавил, что водитель после задержания дал показания. По словам мужчины, он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем.

Напомним, 30 октября вечером в Киеве на Майдане независимости произошло масштабное ДТП. В патрульной полиции Киева в комментарии РБК-Украина подтвердили, что есть пострадавшие, но позже стало известно и о погибших.

Позже в полиции отметили, что людей сбил 66-мужчина на внедорожнике. Из-за ДТП на Крещатике перекрыто движение в сторону Европейской площади.