ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Смертельное ДТП на Майдане: водитель задержан

Новина українською → Киев, Пятница 30 октября 2020 18:23
Смертельное ДТП на Майдане: водитель задержан Фото: ДТП на Майдане независимости (twitter.com/AMykhailovaA)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители задержали водителя, который совершил смертельное ДТП в центре Киева. Тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови мужчины.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

По его словам, за рулем джипа Land Rover находился Юрий Н. 1954 года рождения.

"У него отбираются пробы крови и мочи для проверки факта не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов. Тест драгером не показал наличие алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ крови и мочи", - сообщил он.

Кроме того, следователи столичной полиции предъявят мужчине подозрение по части 3 статьи 286 Криминального кодекса - нарушение правил дородного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек.

При этом Геращенко добавил, что водитель после задержания дал показания. По словам мужчины, он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем.

Напомним, 30 октября вечером в Киеве на Майдане независимости произошло масштабное ДТП. В патрульной полиции Киева в комментарии РБК-Украина подтвердили, что есть пострадавшие, но позже стало известно и о погибших.

Позже в полиции отметили, что людей сбил 66-мужчина на внедорожнике. Из-за ДТП на Крещатике перекрыто движение в сторону Европейской площади.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Киев ДТП
NEWS
В Киеве на Майдане независимости масштабное ДТП. Есть пострадавшие
РБК-Украинаинформационное агентство В Киеве на Майдане независимости масштабное ДТП. Есть пострадавшие
DAILY
Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США