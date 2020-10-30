ДТП на Хрещатику: у поліції розповіли деталі
Фото: ДТП на Майдані (npu.gov.ua)
ДТП біля Майдану незалежності сталося в результаті втрати водієм контролю над автомобілем. В результаті події загинули двоє людей, кілька отримали травми.
Про це повідомляє поліція Києва.
Встановлено, що водій іномарки не впорався з керуванням і виїхав на пішохідну частину Майдану і на великій швидкості проїхав до зупинки транспорту і врізався в неї.
Правоохоронці отримали повідомлення про ДТП на Хрещатику близько 16:00. Зараз на місці працюють лікарі, патрульні та слідчо-оперативна група столичної поліції. Постраждалим надають першу медичну допомогу. Поліція перевіряє 66-річного водія авто на наявність сп'яніння.
Подія зареєстрована і пізніше правоохоронні органи дадуть юридичну кваліфікацію події.
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