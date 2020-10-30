ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ДТП на Хрещатику: у поліції розповіли деталі

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 16:48
ДТП на Хрещатику: у поліції розповіли деталі Фото: ДТП на Майдані (npu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

ДТП біля Майдану незалежності сталося в результаті втрати водієм контролю над автомобілем. В результаті події загинули двоє людей, кілька отримали травми.

Про це повідомляє поліція Києва.

Встановлено, що водій іномарки не впорався з керуванням і виїхав на пішохідну частину Майдану і на великій швидкості проїхав до зупинки транспорту і врізався в неї.

Правоохоронці отримали повідомлення про ДТП на Хрещатику близько 16:00. Зараз на місці працюють лікарі, патрульні та слідчо-оперативна група столичної поліції. Постраждалим надають першу медичну допомогу. Поліція перевіряє 66-річного водія авто на наявність сп'яніння.

Подія зареєстрована і пізніше правоохоронні органи дадуть юридичну кваліфікацію події.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ДТП
NEWS
У турецькому Ізмірі стався потужний землетрус, є руйнування
РБК-Українаінформаційне агентство У турецькому Ізмірі стався потужний землетрус, є руйнування
DAILY
Перемога за будь-яку ціну. Чи зможе Трамп втриматися на посаді президента США
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перемога за будь-яку ціну. Чи зможе Трамп втриматися на посаді президента США