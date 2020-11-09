Винуватця суботнього ДТП у Харкові арештували з заставою у понад 10 млн гривень

Суд обрав запобіжний захід водію, який на великій швидкості виїхав на острівець безпеки у Харкові та збив пішоходів. Чоловіка арештували з правом внесення застави у розмірі 10,5 млн гривень.

Про це повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов у Facebook.

За даними посадовця, арештований чоловік вже скоїв 26 дорожньо-транспортних пригод, а також нещодавно скоїв напад з ножем.

"У стані постраждалих в суботньому ДТП змін немає. Жінка досі в комі, стан її важкий і лікарі не дають ніяких прогнозів навіть на найближчі дні. Життю хлопчика ... нічого не загрожує", - розповів Терехов.

Нагадаємо, 7 листопада у Харкові іноземний студент на автомобілі виїхав на острівець безпеки під час руху проспектом Науки. В результаті аварії постраждали дві жінки та десятирічна дитина.

У 2016 році іноземець отримав тимчасове право на проживання в Україні на підставі того, що був зарахований на навчання в Харківський національний університет повітряних сил.

Як писало РБК-Україна, у неділю, 8 листопада, правоохоронці повідомили про підозру іноземцю, який скоїв ДТП у Харкові. Водієві загрожує до 8 років позбавлення волі.