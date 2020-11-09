Виновника субботнего ДТП в Харькове арестовали с залогом в свыше 10 млн гривен

Суд избрал меру пресечения водителю, который на большой скорости выехал на островок безопасности в Харькове и сбил пешеходов. Мужчину арестовали с правом внесения залога в размере 10,5 млн гривен.

Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов в Facebook.

По данным чиновника, арестованный мужчина уже совершил 26 дорожно-транспортных происшествий, а также недавно совершил нападение с ножом.

"В состоянии пострадавших в субботнем ДТП изменений нет. Женщина до сих пор в коме, состояние ее тяжелое и врачи не дают никаких прогнозов даже на ближайшие дни. Жизни мальчика ... ничего не угрожает", - рассказал Терехов.

Напомним, 7 ноября в Харькове иностранный студент на автомобиле выехал на островок безопасности во время движения по проспекту Науки. В результате аварии пострадали две женщины и десятилетний ребенок.

В 2016 году иностранец получил временное право на жительство в Украине на основании того, что был зачислен на обучение в Харьковский национальный университет воздушных сил.

Как писало РБК-Украина, в воскресенье, 8 ноября, правоохранители сообщили о подозрении иностранцу, совершившему ДТП в Харькове. Водителю грозит до 8 лет лишения свободы.