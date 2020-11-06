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Помер сатирик Михайло Жванецький

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 6 листопада 2020 року, на 87-му році життя помер письменник і сатирик Михайло Жванецький. Причина смерті поки невідома.

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Про це повідомив його представник Олег Сташкевич, передає РБК.

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Жванецький народився 6 березня 1934 року в Одесі, в 1963 році його твори увійшли до репертуару Ленінградського театру мініатюр, який очолював Аркадій Райкін. За час роботи в театрі Жванецький написав більше трьохсот мініатюр і монологів, пізніше самостійно виступав в Одеській філармонії і московському театрі "Ермітаж".

Жванецький є народним артистом України та Росії, в 2019 рік російський президент Володимир Путін вручив йому орден "За заслуги перед Вітчизною" III ступеня. Останні роки разом з родиною проживав в Москві.

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