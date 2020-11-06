Умер сатирик Михаил Жванецкий

Сегодня, 6 ноября 2020 года, на 87-м году жизни скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий. Причина смерти пока неизвестна.

Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич, передает РБК.

В октябре Жванецкий прекратил концертную деятельность. Тогда его представители сообщали, что артист перестал выступать, поскольку это ему уже было не под силу.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе, в 1963 году его произведения вошли в репертуар Ленинградского театра миниатюр, который возглавлял Аркадий Райкин. За время работы в театре Жванецкий написал более трехсот миниатюр и монологов, позже самостоятельно выступал в Одесской филармонии и московском театре "Эрмитаж".

Жванецкий является народным артистом Украины и России, в 2019 год российский президент Владимир Путин вручил ему орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Последние годы вместе с семьей проживал в Москве.

Напомним, ранее сообщалось, что у Жванецкого обнаружили рак.

В октябре 2018 год умер другой известный одесский юморист Роман Карцев, Жванецкий сотрудничал с ним многие годы.