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Помер патріарх Сербський Іриней

Автор: Анастасия Рокитна

Патріарх Сербський Іриней помер у лікарні. Він там проходив лікування від COVID-19.

Про це повідомив в Instagram президент Сербії Олександр Вучич.

Сербська православна церква вчора повідомила, що стан здоров'я 90-річного патріарха Іринея погіршився.

"Для мене було честю, що Вас знав. Такі як Ви ніколи не йдуть", - написав глава держави.

Раніше медики підтвердили посилення серцевої недостатності у предстоятеля Сербської церкви, але тоді вдалося стабілізувати стан.

Зазначимо, він був обраний синодом СПЦ 22 січня 2010 року предстоятелем Сербської церкви. Отримав кількох церковних і державних нагород.

Вчора ряд ЗМІ почали писати, що патріарх помер, проте, в самій церкві це спростовували.

Нагадаємо, коронавірус підтвердили ще у Архієпископа Афінського Ієроніма і Архієпископа Албанського Анастасія.

Також на початку вересня стало відомо, що патріарх Філарет заразився коронавірусом. Тест показав позитивний результат під час планового дослідження.

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