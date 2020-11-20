Умер патриарх Сербский Ириней

Патриарх Сербский Ириней скончался в больнице. Он там проходил лечение от COVID-19.
Об этом сообщил в Instagram президент Сербии Александр Вучич.
Сербская православная церковь вчера сообщила, что состояние здоровья 90-летнего патриарха Иринея ухудшилось.
"Для меня было честью, что Вас знал. Такие как Вы никогда не уходят", - написал глава государства.
Ранее медики подтвердили усиление сердечной недостаточности у предстоятеля Сербской церкви, но тогда состояние удалось стабилизировать.
Отметим, он был избран синодом СПЦ 22 января 2010 года предстоятелем Сербской церкви. Получил нескольких церковных и государственных наград.
Вчера ряд СМИ начали писать, что патриарх умер, однако, в самой церкви это опровергали.
Напомним, коронавирус подтвердили еще у Архиепископа Афинского Иеронима и Архиепископа Албанского Анастасия.
Также в начале сентября стало известно, что патриарх Филарет заразился коронавирусом. Тест показал положительный результат во время планового исследования.