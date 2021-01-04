В Україні захворюваність COVID перевищує норму в більш ніж сім разів

В Україні показник захворюваності коронавірусом становить 281,6 на 100 тисяч населення. Це більш ніж у сім разів вище норми, яка становить 40 випадків захворювання.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найгірша ситуація спостерігається в Миколаївській (489), Запорізькій (461,8) та Черкаській (428) областях. Найкраща ситуація - у Кіровоградській (81,4), Вінницькій (122,5) та Івано-Франківській (122) областях.

Також в Україні продовжує скорочуватися заповненість лікарняних ліжок для коронавірусу. Станом на 4 січня в країні зайняті 34,5% ліжок. У Києві заповнені 40,8% лікарняних місць. Всього в країні введено вже 66 003 ліжок.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 4 тисяч нових випадків зараження СOVID-19. Найбільше в Запорізькій області та Києві.

Крім того, згідно з прогнозами НАН у період новорічних свят захворюваність COVID-19 в Україні знизиться до 6 тисяч нових випадків на добу.