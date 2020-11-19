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В Україні вперше більше 13 тисяч нових випадків коронавірусу

Новость на русском → Київ, Четвер 19 листопада 2020 08:18
В Україні вперше більше 13 тисяч нових випадків коронавірусу Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні значний приріст нових випадків коронавірусу, за вчора заразились ще 13 357 людей. Найбільше випадків в Києві, Дніпропетровській та Київській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За вчора здійснено 65 402 тестування, зокрема методом ПЛР - 40 585, методом ІФА - 24 817.

У Києві найбільший приріст випадків за добу - 1348. Також складна ситуація в Дніпропетровській (+1128), Київській (+786), Запорізькій (+748) та Черкаській (+726) областях.

За вчора в Україні померли від коронавірусу 257 людей, одужали 7 400 осіб, а госпіталізували 1531 людину.

З початку пандемії в країні підтвердили 583 510 випадків зараження коронавірусом, 266 479 одужань та 10 369 смертей. Зробили 4 062 868 ПЛР-тестувань.

Тим часом, в світі за добу діагностували майже 600 тисяч хворих на COVID-19. За кількістю нових випадків найбільш складна ситуація в Італії, Франції, Великобританії, Польщі і Україні, яка займає 7-е місце.

Нагадаємо, в Україні відмінили адаптивний карантин і повернули загальнонаціональний. Ввели обмеження на масові заходи, роботу кінотеатрів та громадського транспорту.

Зазначимо, експерти вважають, що доведеться запровадити жорсткий карантин в Україні.

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