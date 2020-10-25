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В Україні за добу виявили 6088 нових випадків COVID-19

Новость на русском → Україна , Неділя 25 жовтня 2020 08:50
В Україні за добу виявили 6088 нових випадків COVID-19 Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

В Україні за останню добу підтвердили 6088 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше нових заражень в Харківській, Хмельницькій, Житомирській і Львівській областях.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

З початку пандемії в Україні коронавірусом офіційно захворіли 343 498 осіб. При цьому 141 508 осіб вже одужали, у тому числі 1753 - за вчора.

Від COVID-19 померли 6391 особа (+102). Активними хворими залишаються 195 599 осіб.

Найбільше випадків за добу зафіксували у Харківській (+660), Хмельницькій (+437), Житомирській (+440) та Львівській (+405) областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лікарняні ліжка в Україні для пацієнтів з підозрою або підтвердженим коронавірусом зайняті на 61,7%. Гірше ситуація виглядає в Одеській і Запорізькій областях.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні не планують вводити строгий карантин, попри щоденне підтвердження 6-7 тисяч нових випадків COVID-19.

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