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В Украине за сутки выявили 6088 новых случаев COVID-19

Новина українською → Украина , Воскресенье 25 октября 2020 08:50
В Украине за сутки выявили 6088 новых случаев COVID-19 Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В Украине за последние сутки подтвердили 6088 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых заражений в Харьковской, Хмельницкой, Житомирской и Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в Украине коронавирусом официально заболели 343 498 человек. При этом 141 508 человек уже выздоровели, в том числе 1753 - за вчера.

От COVID-19 умерли 6391 человек (+102). Активными больными остаются 195 599 человек.

Больше всего случаев за сутки зафиксировали в Харьковской (+660), Хмельницкой (+437), Житомирской (+440) и Львовской (+405) областях.

Напомним, ранее сообщалось, что больничные койки в Украине для пациентов с подозрением или подтвержденным коронавирусом заняты на 61,7%. Хуже ситуация выглядит в Одесской и Запорожской областях.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить строгий карантин, несмотря на ежедневное подтверждение 6-7 тысяч новых случаев COVID-19.

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