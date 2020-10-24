Лікарняні ліжка в Україні зайняті на 61,7%, - МОЗ

Станом на 24 жовтня лікарняні ліжка в Україні для пацієнтів з підозрою або підтвердженим коронавірусом зайняті на 61,7%. Гірше ситуація виглядає в Одеській і Запорізькій областях.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у всіх областях, крім Херсонської, завантаженість ліжок вище 50%. Найгірша ситуація з завантаженістю лікарень в Одеській (79,4%) та Запорізькій (76,1) областях.

Також в Україні немає жодної області, готової до ослаблення карантину. У всіх регіонах перевищено показник захворюваності на коронавірус. У середньому по країні цей показник становить 213,1 при нормі 40. Найгірша ситуація у Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів змінив підхід до формування медичних бригад під час лікування коронавірусу.

Крім того, у МОЗ хочуть уточнити критерії одужання пацієнта від COVID-19.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні не планують вводити строгий карантин, попри щоденне підтвердження 6-7 тисяч нових випадків коронавірусу.