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Лікарняні ліжка в Україні зайняті на 61,7%, - МОЗ

Новость на русском → Україна , Субота 24 жовтня 2020 11:29
Лікарняні ліжка в Україні зайняті на 61,7%, - МОЗ Фото: медики (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Станом на 24 жовтня лікарняні ліжка в Україні для пацієнтів з підозрою або підтвердженим коронавірусом зайняті на 61,7%. Гірше ситуація виглядає в Одеській і Запорізькій областях.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у всіх областях, крім Херсонської, завантаженість ліжок вище 50%. Найгірша ситуація з завантаженістю лікарень в Одеській (79,4%) та Запорізькій (76,1) областях.

Також в Україні немає жодної області, готової до ослаблення карантину. У всіх регіонах перевищено показник захворюваності на коронавірус. У середньому по країні цей показник становить 213,1 при нормі 40. Найгірша ситуація у Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів змінив підхід до формування медичних бригад під час лікування коронавірусу.

Крім того, у МОЗ хочуть уточнити критерії одужання пацієнта від COVID-19.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні не планують вводити строгий карантин, попри щоденне підтвердження 6-7 тисяч нових випадків коронавірусу.

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