МОЗ виступає за збільшення штрафів за порушення карантину

Міністерство охорони здоров'я виступає за збільшення розміру штрафу за порушення вимог карантину. Відповідний законопроект знаходиться у парламенті, але депутати його досі не розглянули.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, потрібно, щоб порушення протиепідемічних норм каралося відразу, адже це впливає на захворюваність коронавірусом в країні.

"Ми, може, не можемо помічати, але поліція, Держспоживслужба, органи місцевого самоврядування проводять певну роботу. Чи достатня вона, чи не достатня - це вже знову ж таки оцінка", - зазначив він.

Як зауважив Ляшко, в Україні розмір штрафу за порушення карантину не такий, як у європейському регіоні. Він додав, що міністерство пропонує збільшити розмір штрафу зі 170 до 17 тисяч гривень.

"У нас 170 гривень. Хочемо підняти. Наприклад, сьогодні президент Франції, виступаючи, сказав, що у них це 170 євро, якщо це буде повторне порушення, то буде 1700 євро. Законопроєкт у Раді. Вона не встигла чи не захотіла проголосувати до своєї відпустки", - пояснив санітарний лікар.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький розповів про наміри депутатів збільшити розмір штрафу за порушення карантину бізнесом до 51 тисячі гривень.