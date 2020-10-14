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В Україні за добу 5590 нових випадків COVID-19

Автор: Максим Зайченко

В Україні за останню добу підтвердили 5590 нових випадків коронавірусної хвороби. У стаціонарах зробили 63079 тестів на коронавірус, в тому числі 34 166 методом ПЛР і 28 913 методом ІФА.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

З початку пандемії в країні зареєстрували 276 177 випадків COVID-19. При цьому 118 699 осіб одужали, у тому числі 2 137 - за вчора.

Померли від хвороби 5 229 осіб (+107).

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Найбільше нових заражень підтвердили у Харківській (+637), Львівській (+345), Дніпропетровській (+342), Одеській (+302) областях і Києві (+422).

Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину в Україні до кінця року. Зокрема, у країні посилили деякі обмеження.

Крім цього, раніше в МОЗ попередили про небезпеку одночасного зараження грипом і COVID-19. Це може загрожувати смертельним результатом.

Також у МОЗ раніше назвали основні шляхи отримання вакцини від COVID-19 Україною.

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