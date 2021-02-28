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В Україні підтвердили майже 6 тисяч нових випадків COVID-19

Новость на русском → Київ, Неділя 28 лютого 2021 08:17
В Україні підтвердили майже 6 тисяч нових випадків COVID-19 Фото: люди в масках (freepik)
Автор: РБК-Україна

В Україні виявили 5 833 нових випадків COVID-19. Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській та Вінницькій областях.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в Facebook.

За минулу добу в Україні госпіталізували 3 218 осіб; померли 89 пацієнтів, а одужали 1 702 людини.

За добу зробили 47 811 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 24 491, методом ІФА - 5 126, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 18 194).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 347 849 людини; одужали 1 170 023 людини; померли 25 982 людини.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) і областях.

Нагадаємо, в країні почалася масова вакцинація. В Україні доступні 500 000 доз вакцини, чергова партія очікується на початку березня.

Раніше повідомлялося, що при вакцинації від COVID в Україні потрібно при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Останній необхідний, якщо немає підписаної декларації з сімейним лікарем.

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