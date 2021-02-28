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В Украине подтвердили почти 6 тысяч новых случаев COVID-19

Новина українською → Киев, Воскресенье 28 февраля 2021 08:17
В Украине подтвердили почти 6 тысяч новых случаев COVID-19 Фото: люди в масках (freepik)
Автор: РБК-Украина

В Украине выявили 5 833 новых случаев COVID-19. Больше всего заражений за сутки в Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

За минувшие сутки в Украине госпитализировали 3 218 человек; умерли 89 пациентов, а выздоровели 1 702 человека.

За сутки сделали 47 811 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 24 491, методом ИФА - 5 126, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 18 194).

За все время пандемии в Украине заболели 1 347 849 человека; выздоровели 1 170 023 человека; умерли 25 982 человека.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) и областях.

Напомним, в стране началась массовая вакцинация. В Украине доступны 500 000 доз вакцины, очередная партия ожидается в начале марта.

Ранее сообщалось, что при вакцинации от COVID в Украине нужно при себе иметь паспорт и идентификационный код. Последний необходим, если нет подписанной декларации с семейным врачом.

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