В Украине подтвердили почти 6 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине выявили 5 833 новых случаев COVID-19. Больше всего заражений за сутки в Ивано-Франковской и Винницкой областях.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
За минувшие сутки в Украине госпитализировали 3 218 человек; умерли 89 пациентов, а выздоровели 1 702 человека.
За сутки сделали 47 811 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 24 491, методом ИФА - 5 126, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 18 194).
За все время пандемии в Украине заболели 1 347 849 человека; выздоровели 1 170 023 человека; умерли 25 982 человека.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) и областях.
Напомним, в стране началась массовая вакцинация. В Украине доступны 500 000 доз вакцины, очередная партия ожидается в начале марта.
Ранее сообщалось, что при вакцинации от COVID в Украине нужно при себе иметь паспорт и идентификационный код. Последний необходим, если нет подписанной декларации с семейным врачом.