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В Україні мітингують проти посилення карантину на вихідні

Новость на русском → Харків, П'ятниця 13 листопада 2020 11:19
В Україні мітингують проти посилення карантину на вихідні Фото: протест у Харкові (objectiv.tv)
Автор: Анастасия Рокитна

Завтра в Україні починає діяти карантин вихідного дня. У двох містах протестують вже третій день проти цього обмеження.

Про це повідомляє видання "Об'єктив".

Люди вийшли на протест з плакатами "Ні карантину вихідного дня", "Маю право працювати", "Нас вже зачинилося 40%". Протестувальники прийшли під будівлю обласної держадміністрації.

В Україні мітингують проти посилення карантину на вихідніФото: протест в Харкові

За словами мітингарів, від влади немає жодного компенсування. Тож, деякі вже звільняють персонал.

Крім того, протестують проти посилення карантину на вихідних і в Черкасах. Про це повідомляє "Центр черкаських медіа". Люди вийшли під стіни міської ради.

Сьогодні їх зібралось близько 200 осіб. У них на плакатах: "Гетьманцев - не плутай! Малий бізнес із великими мережами", "Право на працю", "Вимагаємо недопущення вибіркового закриття бізнесу на карантин" тощо.

В Україні мітингують проти посилення карантину на вихідні

Фото: протест в Черкасах

Також в Івано-Франківську вийшли на протест ресторатори. Про це повідомляє видання "Галицький кореспондент". Вони пікетували обласне управління поліції, протестуючи проти введення карантину вихідного дня. Учасники акції, яких набралося кілька десятків, висловили обурення тим, що їх змушують закритися, натомість не компенсують витрати на оренду та інші видатки.

Вони також вимагають від поліції, щоб правоохоронці не штрафували заклади харчування, які працюють.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів України назвали умову введення повного локдауну в країні.

Зазначимо, з 14 листопада в Україні вводять карантин вихідного дня.

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