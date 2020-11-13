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В Украине митингуют против усиления карантина на выходные

Новина українською → Харьков, Пятница 13 ноября 2020 11:19
В Украине митингуют против усиления карантина на выходные Фото: протест в Харькове (objectiv.tv)
Автор: Анастасия Рокитна

Завтра в Украине начинает действовать карантин выходного дня. В двух городах протестуют уже третий день против этого ограничения.

Об этом сообщает издание "Объектив".

Люди вышли на протест с плакатами "Нет карантину выходного дня", "Имею право работать", "Нас уже закрылось 40%". Протестующие пришли под здание областной госадминистрации.

В Украине митингуют против усиления карантина на выходныеФото: протест в Харькове

По словам митингующих, от власти нет никакого компенсирования. Поэтому некоторые уже увольняют персонал.

Кроме того, протестуют против усиления карантина на выходных и в Черкассах. Об этом сообщает "Центр черкасских медиа". Люди вышли под стены городского совета.

Сегодня их собралось около 200 человек. У них на плакатах: "Гетманцев - не путай! Малый бизнес с крупными сетями", "Право на труд", "Требуем недопущения выборочного закрытия бизнеса на карантин" и тому подобное.

В Украине митингуют против усиления карантина на выходные

Фото: протест в Черкассах

Также в Ивано-Франковске вышли на протест рестораторы. Об этом сообщает издание "Галицкий корреспондент". Они пикетировали областное управление полиции, протестуя против введения карантина выходного дня. Участники акции, которых набралось несколько десятков, выразили возмущение тем, что их заставляют закрыться, но не компенсируют расходы на аренду и другие расходы.

Они также требуют от полиции, чтобы правоохранители не штрафовали заведения, которые работают.

Напомним, в Кабинете министров Украины назвали условие введения полного локдауна в стране.

Отметим, с 14 ноября в Украине вводят карантин выходного дня.

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