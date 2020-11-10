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В Україні COVID-19 знову захворіло рекордне число правоохоронців за добу

Автор: Юлія Струк

В Україні коронавірусом заразилося рекордне число правоохоронців за минулу добу, 9 листопада. Зафіксовані 569 випадків захворювання COVID -19.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Станом на 10 листопада COVID-19 зафіксована у 569 правоохоронців, від ускладнень хвороби померло троє співробітників МВС", - наголошується у повідомленні.

Найбільше число хворих правоохоронців зареєстроване в Запорізькій (56), в Житомирській (42) областях та в Києві (80).

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Підкреслюється, що з початку пандемії коронавірусною хворобою захворіли 15984 працівники МВС, одужали - 14950. Крім того, 43 співробітники померли.

Відзначимо, в Україні 25 жовтня коронавірусом заразилося рекордне число правоохоронців: був зафіксований 471 випадок захворювання COVID-19.

Як писало РБК-Україна, COVID-19 за минулий тиждень захворіли 2719 правоохоронців системи Міністерства внутрішніх справ.

Так, в Україні за минулу добу зафіксували 10 179 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд.

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